Sonny Di Meo e Sara Shaimi, segni di crisi, lui: “Mi hanno violato il profilo”, lei: “Abbiamo litigato” (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) In queste ore i fan di Sonny Di Meo e Sara Shaimi si sono preoccupati in quanto hanno temuto che la coppia potrebbe essersi lasciata. A far scattare questo campanello di allarme è stato un evento che si è verificato sul profilo Instagram dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Dal suo account, infatti, sono sparite tutte le FOTO in compagnia della sua fidanzata. Questo ha fatto immediatamente pensare che i due si fossero lasciati e, come gesto di stizza, Sonny avesse rimosso tutti i contenuti con la ragazza. La verità, però, sembra sia completamente diversa. Lo sfogo di Sonny Di Meo Dopo la sparizione delle FOTO con Sara Shaimi dal profilo di Sonny Di Meo, molti fan ... Leggi su kontrokultura

Novella_2000 : Sonny e Sara si sono lasciati? Sparite le foto di coppia, ma… (VIDEO) - zazoomblog : Sara Shaimi e Sonny Di Meo al capolinea? Lui rassicura i fan: “Mi hanno violato il profilo” - #Shaimi #Sonny… - zazoomblog : Sonny Di Meo rifiuta la convivenza fuori Uomini e Donne:” Dobbiamo pazientare ancora un po’” - #Sonny #rifiuta… - BlogUomini : Sara chiede la convivenza a Sonny di Meo, la risposta che non vorresti mai sentire… -