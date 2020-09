Slip di pizzo, trasparenze sconvolgenti: Melissa Satta, la foto con cui sfida la censura | Guarda (Di martedì 1 settembre 2020) La foto risale a domenica, l'ultima domenica di agosto. Ma continua a far parlare. Una foto pazzesca, da urlo, la cui irresistibile protagonista è Melissa Satta. Divina e provocante. L'ex velina di Striscia la Notizia, infatti, si mostra così come potete vedere nella foto qui sotto: "Sunday at home", domenica a casa, scrive a corredo dello scatto incendiario in cui pubblicizza un noto marchio di biancheria intima. Mani nei capelli e sguardo seducente dritto in camera, la Satta sfoggia un reggiseno trasparente, dove però le forme sono coperte da due inserti di tessuto bianco. Ma sono gli Slip a catalizzare l'attenzione: di pizzo, trasparenti. Uno scatto che sarebbe da censura, se non fosse che ... Leggi su liberoquotidiano

