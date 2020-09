Sky: 10 milioni separano Napoli e Roma per Milik (Di martedì 1 settembre 2020) È partito ufficialmente il mercato e il Napoli si prepara a fare le sue mosse alcune della quali si dovrebbero incastrare con Roma e Juve. Non ci sarà infatti la cessione di Dzeko alla Juventus se non arriverà l’ok di Arkadiusz Milik al trasferimento alla Roma. De Laurentiis ha accettato Under e Ricciardi come contropartite tecniche per lo scambio, ma non c’è l’accordo sul contante che, per De Laurentiis dovrebbe raggiungere la cifra di 20 milioni di euro. La Roma, da questo punto di vista, ha risposto con un no secco, soprattutto dal punto di vista economico perché vorrebbe chiudere attorno ai 10 milioni di euro come conguaglio economico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Secondo quanto riferito da SKY Sport il Napoli per cedere Milik avrebbe chiesto due giocatori della Roma e 20 milioni. Il Napoli sta lavorando sul mercato, tante le operazioni in ballo. Sarà fondament ...

