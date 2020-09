Sindaco annuncia morte per Covid ma la famiglia smentisce: l’uomo è vivo (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Il Sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, come di routine, ieri, ha avvisato la cittadinanza degli aggiornamenti Covid, annunciando il decesso di un 57enne. Si tratta però di una notizia inveritiera perché, l’uomo in questione è vivo e sta bene. Il primo cittadino stabiese ha provveduto immediatamente alla rettifica dell’informazione: “Ci è giunta notizia che un cittadino positivo al Covid-19 sarebbe deceduto in giornata: un uomo le cui condizioni si sarebbero aggravate all’improvviso. Il decesso non corrisponderebbe alla realtà e di sicuro non fa riferimento alla notizia diffusa della presunta morte di un operatore scolastico, pervenuta da fonti ... Leggi su anteprima24

medicojunghiano : RT @CIncantata: il sindaco, dott. Egidio Scaramellozzi, nell'ambito della giornata internazionale dei mancini, annuncia la cittadinanza ono… - ilgiornaledicas : CASORIA: il sindaco Bene annuncia la presenza di 2 nuovi casi di coronavirus in città - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Emergenza #sbarchi a #Lampedusa. Il sindaco annuncia uno sciopero. Il @Viminale: 'In arrivo tre navi quarantena'. Esplosione su… - AnsaSardegna : Coronavirus: sindaco annuncia un contagio a Galtellì. Asintomatico e in quarantena nella propria abitazione #ANSA - Canale48webtv : NEWS48 | Due casi di positività al coronavirus a Oschiri. Lo annuncia il Sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco annuncia Coronavirus: sindaco annuncia un contagio a Galtellì - Sardegna Agenzia ANSA Rissa con insulti tra Alessandro Gassman e Sgarbi sulle mascherine: “Cosetto nervoso”, “Vaffa****”

Lite social tra Alessandro Gassman e Vittorio Sgarbi. L’attore è intervenuto sulle ultime dichiarazioni del sindaco di Sutri che nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di multare chi indossa la ...

La situazione sull'isola. «A Lampedusa nessuna polveriera»

«A Lampedusa sembrerebbe, leggendo i commenti sui social network o ascoltando le interviste di vari esponenti politici italiani e siciliani, di essere ripiombati nell’emergenza registratasi nel 2011 q ...

Lite social tra Alessandro Gassman e Vittorio Sgarbi. L’attore è intervenuto sulle ultime dichiarazioni del sindaco di Sutri che nei giorni scorsi ha annunciato la decisione di multare chi indossa la ...«A Lampedusa sembrerebbe, leggendo i commenti sui social network o ascoltando le interviste di vari esponenti politici italiani e siciliani, di essere ripiombati nell’emergenza registratasi nel 2011 q ...