Si finge diplomatico e se la spassa a Capri tra barche e hotel di lusso: arrestato

NAPOLI – Ha soggiornato 10 giorni in un noto hotel a 5 stelle di Capri e frequentato locali e ristoranti di lusso. Ha anche noleggiato un'imbarcazione completa di skipper godendosi il mare in minicrociere tra l'isola azzurra, la costiera amalfitana e la penisola sorrentina. Decine di migliaia di euro spesi con carte di credito e bonifici, poi risultati falsi. Il tutto fingendo di essere un diplomatico. È così finito in manette M.P., 30enne croato già noto alle forze dell'ordine, arrestato per truffa e false attestazioni sulla propria identità dai carabinieri di Capri.

