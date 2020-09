Settembre al Lido di Venezia, cosa vedere oltre alla Festa del Cinema (Di martedì 1 settembre 2020) Arrivare da Venezia al Lido è come entrare in un altro mondo. Spazi ampi, biciclette, autobus e macchine e, nonostante questo, tanto relax. Anche in estate, anche durante la Festa del Cinema, il Lido con i suoi 12 km di estensione, riesce a mantenere sempre la sua quiete, soprattutto nelle zone meno battute, che sono quelle più lontane dall’arrivo di vaporetti e ferryboat (vicini alla bocca di porto di San Nicolò). Basta partire in esplorazione: in autobus, a piedi o, ancora meglio, in bici. Leggi su vanityfair

jack_killyan : @ziaiaia3 Anche se nn hai fatto vacanze, quando passi e vedi ombrelloni messi in fila sul lido, ti accorgi che è se… - clanapis : #ClaudioNapoli #yarigugliucci #MarcoGallotta #e #DanieleUrciuolo presenteranno #WaitingForWoody in conferenza stamp… - nicolarsr : Un #film già visto alla #Mostra di #Venezia2020 #31Agosto Problemi alla biglietteria online del #Festival del… - enricodabessica : Dai non scherzate: ma veramente domani è settembre?? Non so voi ma io non vedo l’ora di ripartire...mi basta giusto… - ZalabTV : RT @TgrVeneto: Il nuovo film del regista di Dolo (VE) sarà proiettato il primo settembre al Lido, nella serata di pre-apertura della 77esim… -

Ultime Notizie dalla rete : Settembre Lido Settembre al Lido di Venezia, cosa vedere oltre alla Festa del Cinema Vanity Fair.it Settembre al Lido di Venezia, cosa vedere oltre alla Festa del Cinema

Arrivare da Venezia al Lido è come entrare in un altro mondo. Spazi ampi, biciclette, autobus e macchine e, nonostante questo, tanto relax. Anche in estate, anche durante la Festa del Cinema, il Lido ...

Mostra del Cinema Venezia 77. al via: diversamente bella

Mostra del Cinema Venezia 77, com’è oggi? La pioggerellina che rinfresca Venezia le conferisce un’aria autunnale. Quello che resta dei cantieri con operai ancora all’opera, con i responsabili che istr ...

Arrivare da Venezia al Lido è come entrare in un altro mondo. Spazi ampi, biciclette, autobus e macchine e, nonostante questo, tanto relax. Anche in estate, anche durante la Festa del Cinema, il Lido ...Mostra del Cinema Venezia 77, com’è oggi? La pioggerellina che rinfresca Venezia le conferisce un’aria autunnale. Quello che resta dei cantieri con operai ancora all’opera, con i responsabili che istr ...