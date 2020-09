Settembre 2020, tra anniversari ed eventi (Di martedì 1 settembre 2020) 1 Settembre Nel 1985, una spedizione franco-statunitense individua il relitto del Titanic naufragato nelle prime ore del 15 aprile 1912, durante il suo viaggio inaugurale, a causa della collisione con un iceberg. Cinque anni fa, Sony presenta al mondo la PSP, la versione portatile della PlayStation. 2 Settembre Settantacinque anni fa, la fine della seconda guerra mondiale. Dopo la resa della Germania, anche il Giappone mette fine all'ultimo fronte aperto di guerra: in seguito alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il governo di Tokyo si vede costretto a chiedere la resa agli Stati Uniti. 3 Settembre Ebay Reports Quarterly EarningseBay compie 25 anniJustin SullivanNel 1995 viene fondato eBay, il più importante marketplace e sito di aste presente in Rete. 4 Settembre Oggi si celebra la giornata ... Leggi su gqitalia

Entra nel vivo la “call veloce”, il sistema informatizzato di immissione in ruolo 2020/2021 che permette di spostarsi di provincia e regione per ottenere più facilmente l’immissione in ruolo perché ag ...

