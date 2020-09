Serie B, lo Spezia si aggiudica il “Premio Rispetto-Disciplina” e il”Premio Fair play” (Di martedì 1 settembre 2020) La stagione 2019/2020 della Serie BKT si chiude definitivamente con l’assegnazione del Premio Rispetto – Disciplina allo Spezia e del “Premio Rispetto – Fair play” al Chievo, Perugia, Pordenone, Spezia e Venezia. Sono queste le squadre, infatti, che possono vantare delle società, atleti e tifoSerie più corretti del torneo. Nei due trofei Rispetto istituiti dalla Lega B si tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo per il comportamento dei tifosi e dei tesserati delle società. Dopo la promozione, quindi, lo Spezia fa il bis aggiudicandosi anche il trofeo relativo alla tifoseria più corretta. Prima volta per Chievo, ... Leggi su sportface

