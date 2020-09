Seat Music Awards 2020: la musica riparte il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona, tra ottimismo e solidarietà (Di martedì 1 settembre 2020) L’immagine più bella per descrivere il senso più vero della quattordicesima edizione dei Seat Music Awards è di Gianmarco Mazzi, che dice che «in questi tempi di fragilità è bello che la musica si ritrovi in un luogo di massima solidità come l’Arena di Verona, ereditata da un tempo antico». Mercoledì 2 e sabato 5 settembre, infatti, l’Arena si riaccende per il primo grande evento musicale dallo scoppio della pandemia, presentato in prima serata su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. «Verona per me è una seconda casa, ogni volta che ci sono capitato era sempre in un’occasione di festa. Quest’anno torno con uno spirito diverso, più costruttivo, e con la consapevolezza che stiamo facendo qualcosa di importante che non può non rendermi orgoglioso» racconta Conti in collegamento su Zoom. Leggi su vanityfair

