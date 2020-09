Sea Watch verso Palermo. Tra i 353 migranti possibili casi Covid. Salvini: se sbarcano denuncio il governo (Di martedì 1 settembre 2020) La Sea Watch verso Palermo. Tra i 353 migranti a bordo possibili casi Covid. Salvini: «Se sbarcano denuncio il governo»… Intanto, però, avanti un’altra. Per il governo, un’altra nave carica di centinaia di migranti può sbarcare in un nostro porto. E così, anche la Sea Watch, con a bordo 353 migranti, come prevedibile sta facendo rotta sull’approdo di Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena. A dare il trionfale annuncio, la stessa Ong su Twitter. Tutto come sempre: ... Leggi su secoloditalia

