Sea Watch, nave con 353 migranti diretta a Palermo: Salvini ''minaccia'' il Governo (Di martedì 1 settembre 2020) Mentre l'hotspot di Lampedusa continua ad essere al collasso, sono in arrivo altri 353 migranti . Ad annunciarlo è la ong Sea Watch su Twitter , mentre la nave viaggia in direzione Palermo : 'A 11 ... Leggi su today

HuffPostItalia : Sea Watch verso Palermo con 353 a bordo. Salvini: 'Se sbarcano denuncio il Governo' - LegaSalvini : ++ #SALVINI: 'LEGA DENUNCERÀ GOVERNO SE MIGRANTI SBARCANO DA SEA WATCH' ++ - Noiconsalvini : #SEAWATCH4: LA NAVE ONG VERSO PALERMO CON 353 MIGRANTI A BORDO - luca_p74 : RT @GagliardoneS: I giornali di regime OMETTONO la notizia, ma la nave ONG Sea Watch 4 sta scaricando a Palermo 353 fancazzisti. - ItaliaLibera20 : RT @GagliardoneS: I giornali di regime OMETTONO la notizia, ma la nave ONG Sea Watch 4 sta scaricando a Palermo 353 fancazzisti. -

Ultime Notizie dalla rete : Sea Watch

“Sostegno pieno a Matteo Salvini per denunciare l’intero Governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina se i migranti in rotta verso Palermo a bordo nella nave Ong Sea Watch 4 metteranno pi ...Sentiamo dire spesso che l’Italia è sola nell’affrontare l’emergenza sbarchi dal nord africa. Pochi sanno, però, che c’è addirittura chi anziché aiutarci preferisce spingere l’ondata di disperati vers ...