“Se la Sea Watch sbarca, denunceremo il governo”. Salvini, ultimo avviso (Di martedì 1 settembre 2020) “La Lega denuncerà il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina se permetterà lo sbarco di questi altri 353 clandestini a bordo dell'ennesima nave straniera illegale”. Matteo Salvini non arretra nello scontro sull'immigrazione, che sta diventando un tema sempre più scottante per il governo presieduto da Giuseppe Conte. Mercoledì è previsto il vertice tra il premier, il governatore della Sicilia Nello Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello, ma intanto gli sbarchi continuano indisturbati. “A undici giorni dal nostro primo soccorso - ha comunicato la Sea Watch - abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo. Ci stiamo dirigendo verso il porto di Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : #Salvini: '#Lega denuncerà governo se migranti sbarcano da #SeaWatch' - HuffPostItalia : Sea Watch verso Palermo con 353 a bordo. Salvini: 'Se sbarcano denuncio il Governo' - lilhaxo : @guardiaonice_yt No se que sea pero te regalo coca para la sed uwu - guaynajeon : @jj7kt5 O sea, de q parte? Jsjsjs siento que 'donde vives' se escucho mal - clowny_02 : JAJAJSJSJSJSJJASJHEJSJSSJSJSJSJEJ NO PUEDE SER QUE SEA TAN ESTÚPIDA SE VIENE QUE VIENE -

Ultime Notizie dalla rete : “Se Sea Addio ad Agata, l’ultima adorata balia della città: il ricordo della comunità ciociariaoggi.it