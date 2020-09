Scuole, ecco tutte le indicazioni del Cts. In aula senza mascherina se si rispetta il distanziamento (Di martedì 1 settembre 2020) “L’apertura delle Scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte”. E’ quanto scrive il Comitato tecnico-scientifico in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Il Cts, richiamando le recenti indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità, ha fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: fra 6 e 11 anni “uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando ... Leggi su lanotiziagiornale

