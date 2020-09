Scuolabus, tutte le regole da seguire: cosa cambia (Di martedì 1 settembre 2020) La scuola riparte, l’incontro tra governo e comitato tecnico scientifico ha portato alla fumata bianca. Molte regioni riapriranno i cancelli il 14 settembre, altre dopo. Gli alunni sono pronti a riprendersi le aule dopo mesi di chiusura. Banchi rinnovati e mascherine all’interno dell’istituto (non in classe). Così riparte la nuova scuola. Sciolto anche il nodo relativo ai trasporti, per cui è stata varata una linea guida. Tornano, infatti, anche gli Scuolabus. E anche in questo caso con alcune differenze rispetto al passato. Le più significative: i genitori dovranno misurare la febbre dei propri figli prima di farli salire sul mezzo. Nel caso in cui la temperatura superasse i 37 gradi sarebbe vietato il trasporto. Stessa cosa se il bambino è stato in contatto con un positivo nei 14 giorni ... Leggi su italiasera

