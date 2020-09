Scuola, trovato l’accordo sui trasporti. (Di martedì 1 settembre 2020) di Redazione. Se prima della pandemia salire su un mezzo pubblico era una vera e propria impresa – se, come e quando bus e metro passavano… i bus praticamente mai e le metro piene zeppe come un uovo! – adesso, nella Fase3, prendere un mezzo pubblico sarà roba da scienziati! Ma tant’è. Sono state approvate … Leggi su freeskipper

repubblica : Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - SkyTG24 : Coronavirus scuola, trovato accordo su trasporto pubblico locale: capienza massima all'80% - freeskipperIT : Scuola, trovato l'accordo sui trasporti. - teleischia : SCUOLA. TROVATO ACCORDO SUI TRASPORTI: ECCO LE LINEE GUIDA - GiovanniRoi : Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza massima all''80% sui bus, separatori e dispenser a bordo. Scuola tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola trovato

E' la stima elaborata dalla Regione Umbria dopo l'accordo trovato in conferenza Stato-Regioni sulle linee guida del trasporto scolastico. Regioni sulle linee guida del trasporto scolastico. Come scriv ...Abruzzo, la Giunta regionale ha deliberato la modifica del calendario scolastico 2020-21, fissando l’inizio delle lezioni per giovedì 24 settembre, per tutte le scuole di ogni ordine e grado; si all ...