Scuola, trovato l’accordo sui trasporti e sulle mascherine. Azzolina: “Stiamo scrivendo la storia” (Di martedì 1 settembre 2020) Scuola, accordo trovato sui trasporti. La capienza massima sarà dell’80%. ROMA – Sono stati sciolti gli ultimi dubbi sulla Scuola. Al termine di una lunga giornata di vertici e confronti, è stato trovato l’accordo tra Stato e Regioni sui trasporti locali, con la capienza massima che passa all’80%. Scuola, mascherine e trasporti: c’è l’accordo tra Stato e Regioni Nel pomeriggio del 31 agosto gli uomini del Cts hanno dato tutte le indicazioni al Governo per il rientro a Scuola. Il via libera definitivo alle linee-guida è arrivata in serata al termine della conferenza Stato Regioni. L’uso della mascherina a Scuola Uno dei ... Leggi su newsmondo

