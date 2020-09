Scuola, trovato l'accordo sui trasporti. Capienza massima sui mezzi all'80% (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Capienza massima all'80% su bus e metro, separatori mobili tra sedili e dipenser a bordo di ogni mezzo per sanificare le mani. E ancora: garanzia di un efficace ricambio dell'aria e regole 'ferree' per la salita e la discesa dai mezzi. Sono state approvate in Conferenza Unificata le 'Linee guida' del trasporto pubblico del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 e le modalità di informazione agli utenti. Ecco le principali novità "per aumentare la Capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, per favorire la ripresa ordinata dell'attività scolastica, economica e culturale del Paese". Capienza massima 80% e non oltre, ... Leggi su agi

repubblica : Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza all''80% sui bus - SkyTG24 : Coronavirus scuola, trovato accordo su trasporto pubblico locale: capienza massima all'80% - salviamoroma : RT @rome_set: #Roma passa dl 160% pre covid alla metà. @gdt62 @romafaschifo @salviamoroma @RiprendRoma Scuola, trovato accordo sui traspor… - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: I mezzi di trasporto dovranno viaggiare all'80% di riempimento della capacità. Gli studenti che intendano salire sui mezzi… - stregastregonza : Scuola, c’è l’accordo sui trasporti: capienza all’80 per cento sui bus. Il Cts: in aula senza mascher…… -