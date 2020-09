Scuola, partiti in Toscana i corsi di recupero: il 70 per cento dei ragazzi in classe (Di martedì 1 settembre 2020) Sono partiti oggi in tutta la Toscana i corsi di recupero per gli studenti dei licei, istituti professionali e scuole medie: il 60-70% è svolto in presenza negli istituti scolastici, mentre il resto ... Leggi su lanazione

Roma. Nel luogo dove le caste fanno parte della società, tornare a scuola dopo l’epidemia da coronavirus è più che mai una questione di censo. In India quello scolastico sta diventando un problema cru ...

Scuola, oltre il 66% dei medici di Bari aderisce al progetto test sierologici

BARI - Oltre il 66% dei medici di medicina generale nell’Asl Bari ha aderito al progetto test sierologici per il personale scolastico, con punte che toccano il 97% in alcuni distretti. È quanto emerge ...

