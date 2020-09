Scuola: la Provincia di Taranto deve restituire l’immobile al Comune di Martina Franca Il ritorno negli istituti per i crediti formativi, prova generale in tutta Italia. Raggiunto accordo sul trasporto (Di martedì 1 settembre 2020) Oggi in Italia è la prova generale del via dell’anno scolastico. Corei di recupero per i debiti formativi negli istituti superiori. Una prova generale, dal punto di vista organizzativo e logistico, particolarmente attesa e delicata. A proposito di scuole in queste ore è al centro di un dibattito amministrativo un plesso che, chi lo avrebbe mai detto, si rivela di enorme importanza. Un plesso vecchiotto e non particolarmente bello (anzi) ma che ha aule disponibili. E oggi come oggi servono. In particolare occorre utilizzarle, per alcuni mesi, per sistemare quattro aule fra asilo nido e Scuola d’infanzia di un istituto che da metà settembre sarà sottoposto a lavori di messa in sicurezza (ironia ... Leggi su noinotizie

