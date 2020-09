Scuola, ecco il bracciale Bluetooth per rispettare il distanziamento (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos/Labitalia) - Rethink Future, start-up italiana, ha lanciato sul mercato K-Y-D: un bracciale Bluetooth che, una volta indossato, è in grado di segnalare la presenza di altri K-Y-D nelle immediate vicinanze. K-Y-D (acronimo di 'Keep Your Distance'), infatti, vibra, si illumina ed emette un bip quando rileva altri dispositivi nel raggio di 1 metro. Con uno sguardo sempre rivolto all'attualità e all'evolversi della pandemia da Covid-19, la società fondata da Stefano Di Persio e Giuseppe De Federicis ha individuato negli istituti scolastici una realtà con cui confrontarsi con particolare attenzione. In vista del back to school, infatti, scuole di ogni grado stanno organizzando il ritorno sui banchi di milioni di studenti. "Introdurre un dispositivo innovativo, sicuro ed efficiente come K-Y-D può ... Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Covid, il governo sapeva ma rimase i… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos scuola e immigrazione. Crollo P… - Adnkronos : A #scuola in autobus, ecco le regole - Lily44071970 : Harry Potter prevede il futuro.Ecco la foto del primo tampone mai fatto.Infatti Harry Potter stava cercando di salv… - sulsitodisimone : RT @MMmarco0: Ecco il 'piano scuola': - Autobus quasi pieni - No Mascherina al banco - No misurazione temperatura In pratica non c'è un '… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ecco I prof e il ritorno a scuola: «Ecco cosa dirò ai miei ragazzi il primo giorno in classe» Corriere della Sera Scuola, i precari protestano: «Noi esclusi da test e tamponi gratuiti»

PORDENONE. Prima campanella, martedì 1 settembre, al liceo Leopardi-Majorana per 1.250 studenti e al Vendramini per 400: mercoledì 2 toccherà ai liceali al Grigoletti. Intanto, sulle misure di sicurez ...

Covid, la Sicilia prepara il ritorno tra i banchi: ecco quando, come e con quali fondi

PALERMO - Tra le tante incertezze sull'inizio, ma anche su quello che sarà l'andamento, dell'anno scolastico 2020-2021, per la Sicilia arriva la notizia positiva di uno stanziamento di 410.400 euro pe ...

PORDENONE. Prima campanella, martedì 1 settembre, al liceo Leopardi-Majorana per 1.250 studenti e al Vendramini per 400: mercoledì 2 toccherà ai liceali al Grigoletti. Intanto, sulle misure di sicurez ...PALERMO - Tra le tante incertezze sull'inizio, ma anche su quello che sarà l'andamento, dell'anno scolastico 2020-2021, per la Sicilia arriva la notizia positiva di uno stanziamento di 410.400 euro pe ...