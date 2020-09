?Scuola, corsi di recupero nel caos. E molte scuole li rinviano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Hanno una o più insufficienze in pagella e devono necessariamente recuperarle, ma molti non sanno come e quando si svolgeranno i corsi con i loro docenti. C?è anche chi è... Leggi su ilmessaggero

NicolaPorro : FiCo-Forlani chiede di non dividersi sulla scuola. Bene, giusto, bis. Poi sul Corsera vedo che mascherine non sono… - TgLa7 : #Scuola, positivo al #Covid: istituto Verbania chiude per interventi di sanificazione. Si stavano svolgendo i corsi di recupero - Agenzia_Ansa : Un caso positivo al Covid in un istituto superiore di Verbania, chiusa la scuola. Dal 26 agosto si stavano svolgend… - infoitinterno : Scuola, al via anche il Calabria i corsi di recupero - DanielaCarta20 : RT @SkyTG24: Un caso di positività al #coronavirus si è registrato in una scuola di #Verbania mentre si svolgevano i corsi di recupero. Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola corsi Scuola, corsi di recupero nel caos. E molte scuole li rinviano Il Messaggero Galliani: «Ibra e Pirlo, ecco cosa penso. Messi? Andrà via»

Adriano Galliani ha parlato del Monza, del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, di Andrea Pirlo alla Juventus e della vicenda Lionel Messi Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato ai microfoni di S ...

Foligno, all'Ipsia Orfini banchi tagliati a metà per non buttarli e garantire la distanza

L'Ipsia Orfini di Foligno scuola pioniera del rientro in aula. Circa 60 gli studenti che ieri hanno fatto ingresso a scuola, con mascherina e autocertificazione. File ordinate e controlli all'ingresso ...

Adriano Galliani ha parlato del Monza, del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, di Andrea Pirlo alla Juventus e della vicenda Lionel Messi Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato ai microfoni di S ...L'Ipsia Orfini di Foligno scuola pioniera del rientro in aula. Circa 60 gli studenti che ieri hanno fatto ingresso a scuola, con mascherina e autocertificazione. File ordinate e controlli all'ingresso ...