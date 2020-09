Scuola, a Napoli via ai corsi di recupero. Ma le regole non sono uguali per tutti (Di martedì 1 settembre 2020) sono partiti a pelle di leopardo i corsi di recupero nelle scuole superiori di Napoli. In alcuni licei, i corsi si terranno a distanza, mentre, in altri casi, non sono ancora stati programmati, in attesa che si mettano a punto le modalità di svolgimento. Nel liceo Umberto, per esempio, come si legge sul sito della Scuola, i Pai, Piani di apprendimento individualizzato, si svolgeranno per lo più a distanza. Nel liceo Genovesi, invece, una cricolare pubblicata sul sito, informa genitori e alunni che la programmazione delle attività sarà definita nel Collegio dei docenti in programma domani. Al Fonseca, i corsi si svolgeranno in presenza da domani 2 settembre e fino al 7 settembre. All’Isis Antonio Serra, invece, il nuovo ... Leggi su ildenaro

