Scuola, 6 Regioni bocciano la Azzolina: “Apertura rinviata. Così non è possibile” (Di martedì 1 settembre 2020) Cresce di ora in ora il fronte delle Regioni che stanno pensando ad un rinvio dell’inizio dell’anno scolastico. Le norme messe in campo dal governo e la totale improvvisazione della Azzolina preoccupano molte zone d’Italia. I nodi da sciogliere sono ancora tanti e il Ministero dell’Istruzione non fa che aumentare la confusione. A ciò si aggiunga anche l’appuntamento con referendum ed elezioni regionali del prossimo 20 settembre: l’intento di alcuni governatori sarebbe proprio quello di riaprire la Scuola in sicurezza dopo la tornata elettorale. A pensare ad un inizio posticipato della Scuola sono al momento sei Regioni: si tratta di Puglia, Calabria e Abruzzo, che hanno già ufficializzato la nuova data, e probabilmente anche la Campania e la ... Leggi su ilparagone

