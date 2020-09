Scossa alla Camera: da 50 deputati M5s emendamento contro norma voluta da Conte. Il governo deve porre la fiducia (Di martedì 1 settembre 2020) L'annuncio del voto di fiducia sul decreto Covid, domani alle 15 a Montecitorio, fatto in Aula dal ministro Federico D'Incà. La decisione è arrivata dopo che una cinquantina di deputati pentastellati ... Leggi su tg.la7

