Scontri Usa, James Woods: 'Teppisti scatenati nelle città Dem'. Il video choc di un bianco aggredito alle spalle (Di martedì 1 settembre 2020) 'I Teppisti si scatenano nelle città democratiche. Compra una pistola. Diventa esperto nelle leggi di autodifesa. Impara a usare la tua arma con competenza. Impara la sicurezza delle armi. Riprenditi ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Usa #Trump: 'Violenza #Portland si ferma solo con la forza'. Il sindaco replica: 'Il presidente incoraggia la viol… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Scontri Usa, James Woods: «Teppisti scatenati nelle città Dem». Il video choc di un bianco aggredito alle spalle https://t.c… - leggoit : Scontri Usa, James Woods: «Teppisti scatenati nelle città Dem». Il video choc di un bianco aggredito alle spalle - gioiafaschifo : RT @nonkonforme: @Alberind44 @conciricco Grazie. Purtroppo non solo negli USA ma anche in Italia. Si riempono la bocca di democrazia, tolle… - stangaseinove : RT @AlfioKrancic: Antifa in azione.Usa, scontri nelle strade: un morto a Portland -