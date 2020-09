Scomparsa di Denise Pipitone, lo sfogo della madre: “Sedici anni di silenzi” (Di martedì 1 settembre 2020) La piccola Denise fece perdere tracce di sé, nel 1° settembre 2004, esattamente sedici anni fa. La madre, Piera, si è sfogata ad alta voce La piccola Denise (Fonte foto: web)Un tuono nel silenzio, anzi, tra i tanti silenzi, come proprio la signora Piera Maggio sottolinea tramite il proprio profilo Facebook. Nessuno ne parla quasi più, ed in sedici anni, non si è mai arrivati alla verità. Si tratta della Scomparsa, nel giorno 1 settembre 2004, della piccola Denise Pipitone, all’epoca una bambina di soli quattro anni. La sparizione, avvenne a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani ed ancora oggi, non si hanno tracce della ... Leggi su chenews

nadiazanette1 : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone e Cristina Golinucci: Un abbraccio forte alle mamme, per le quali oggi si rinnova il dolore per la lor… - ParisiSonia : RT @ilSicilia: #Cronaca #DenisePipitone Scomparsa di Denise Pipitone, l’urlo della madre: “Silenzi da 16 anni, vigliacchi” - ilSicilia : #Cronaca #DenisePipitone Scomparsa di Denise Pipitone, l’urlo della madre: “Silenzi da 16 anni, vigliacchi”… - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: ?? Avv. @giafrazzitta: „Riflessioni: Alle 11:40 circa del 1 settembre del 2004 veniva rapita una bimba di nome Denise… - MarekNapoli : RT @maryfalco71: ?? Avv. @giafrazzitta : „Riflessioni: Alle 11:40 circa del 1 settembre del 2004 veniva rapita una bimba di nome Denise...… -