Schira: contatti approfonditi tra il Napoli e gli intermediari di Senesi nelle ultime ore (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto scrive su Twitter il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, nelle ultime ore il Napoli avrebbe avuto contatti approfonditi con gli intermediari di Marcos Senesi. L’argentino sarebbe la scelta del club partenopeo per il reparto difensivo. Sul calciatore c’era anche l’Atalanta, che però ha virato su altro obiettivo. contatti approfonditi nelle ultime ore tra gli intermediari Stefano Antonelli e Fabio Parisi col #Napoli: gli azzurri puntano Marcos #Senesi del #Feyenoord per la difesa. L’argentino era un pallino anche dell’#Atalanta, che ha virato su El Cuti #Romero della ... Leggi su ilnapolista

