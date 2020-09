Sbotta la modella Gucci Armine Harutyunyan su nomea fascista e saluto romano: “Solo uno scherzo” (Di martedì 1 settembre 2020) Armine Harutyunyan, la modella armena di Gucci, è nel centro del ciclone social in questo periodo non tanto per il bodyshaming, ma quanto per un’immagine che la ritrae davanti all’Altare della Patria a Roma con il braccio destro alzato. Qui non c’entra più nulla la polemica sui canoni estetici, qui si è andato oltre e come sempre si è cercato di ridurre tutto ad un dibattito politico, con gli haters che l’hanno additata come fascista per il saluto romano. Insomma per Armine Harutyunyan non c’è davvero pace in questo periodo, ma quest’immagine che sta facendo solo ora il giro del web, in cui si nota la modella con il braccio destro alzato, risale in ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Sbotta modella Sbotta la modella Gucci Armine Harutyunyan su nomea fascista e saluto romano: “Solo uno scherzo” Bufale.net Carlos Corona shock su Instagram, Nina Moric sbotta: "Vergognati! Provo imbarazzo per te"

"La determinazione è tutto nella vita. Se non ce l'avete siete delle checche". Grida questa frase Carlos Corona su Instagram, ripreso molto probabilmente dal padre, dopo un duro allenamento con i pesi ...

La sorella di Chiara: “Mi chiedono foto struccata per poi dire ‘quanto è brutta’".

Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, ha di recente conquistato il popolo del web grazie ad alcune sue parole che non sono passate inosservate. Nel corso di un’intervista rilasciata al setti ...

"La determinazione è tutto nella vita. Se non ce l'avete siete delle checche". Grida questa frase Carlos Corona su Instagram, ripreso molto probabilmente dal padre, dopo un duro allenamento con i pesi ...Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni, ha di recente conquistato il popolo del web grazie ad alcune sue parole che non sono passate inosservate. Nel corso di un’intervista rilasciata al setti ...