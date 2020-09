Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi ce lo teniamo stretto anche se un giorno arriverà offerta da una big…” (Di martedì 1 settembre 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky dei temi caldi dell'ambiente neroverde. Dal calciomercato che vede alcuni giocatori del club nel mirino delle big, fino al futuro del mister De Zerbi, anche lui ricercatissimo in Italia e all'estero.Carnevali: mercato e De Zerbicaption id="attachment 986797" align="alignnone" width="773" Roberto De Zerbi (Getty Images)/captionSull'arrivo di Schiappacasse, Carnevali ha commentato: "Il ragazzo arriverà in Italia per le visite mediche e poi ci sarà l'ufficialità. È un giocane molto interessante. Questa è la nostra politica". E sui big: "Boga all'Inter? Non c'è due senza tre", ha risposto il dirigente in riferimento ... Leggi su itasportpress

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Paratici a cena con Carnevali e Rossi del Sassuolo, si parla di Locatelli (via Di Marzio) - Clickmenu1 : RT @Nerazzurri_Ale: Ada Beppe #Marotta dan CEO Sassuolo, #Carnevali di Grand Hotel Rimini - ItaSportPress : Sassuolo, Carnevali: 'De Zerbi ce lo teniamo stretto anche se un giorno arriverà offerta da una big...' -… - leoromoli : RT @RiccardoDanna1: #Marotta e #Ausilio a colloquio con Carnevali (ds del Sassuolo) e Silvano Martina (agente di #Dzeko). ????? #Inter - RiccardoDanna1 : #Marotta e #Ausilio a colloquio con Carnevali (ds del Sassuolo) e Silvano Martina (agente di #Dzeko). ????? #Inter -