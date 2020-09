Santo del giorno 1 Settembre: Sant’Egidio (Di martedì 1 settembre 2020) Il Santo del giorno 1 Settembre è Sant’Egidio Abate. Cerchiamo di scoprire di più su questa figura del Cristianesimo antico: vediamo chi era, cosa fece di importante e perché è stato canonizzato. Santo del giorno 1 Settembre: chi era Sant’Egidio Abate Risalire alla vera biografia di Sant’Egidio è praticamente impossibile, in quanto su di lui abbiamo solamente un insieme di leggende che spesso neppure collimano fra loro. Non si sa neanche quando visse esattamente, sebbene l’epoca dovrebbe oscillare fra il VI ed il VII secolo d.C. Sembra che Egidio sia nato vicino ad Atene da una famiglia benestante e cristiana. Da ragazzo Egidio se ne andò in Francia, dove per un periodo visse da eremita nella foresta di Arles. Per diversi ... Leggi su pianetadonne.blog

