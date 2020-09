Sanofi blocca lo sviluppo del farmaco anti-Covid: "Studi inconcludenti" (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Sanofi ha fermato lo sviluppo del sul farmaco Kevzara, pensato per i casi gravi di Coronavirus, perché i test clinici internazionali di Fase 3 si sono rivelati inconcludenti. Il test di Fase 3 - normalmente l'ultimo prima dell'approvazione ufficiale per l'uso - "non ha soddisfatto i criteri di valutazione primaria o secondaria rispetto a un placebo e, in entrambi i casi, rispetto alle cure ospedaliere stabilite", si legge in una nota del gruppo. Sanofi ha detto che né lei né il suo partner americano nello sviluppo del farmaco, Regeneron, "prevedono ulteriori test clinici di Kevzara per il trattamento del Covid-19". Leggi su agi

