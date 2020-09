Sanniti 5 Soccer, Giangregorio si presenta: “Voglio lasciare il segno” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Continua in casa Sanniti Five il meticoloso lavoro per consegnare a mister Corino una rosa che possa ben figurare nel prossimo campionato di Serie D in cui la formazione giallo-rossa vuole ben figurare per recitare un ruolo tra i protagonisti del girone. Si aggrega infatti il classe 2001 Romeo Giangregorio, fortemente voluto dallo staff dei Sanniti Five Soccer cosi da puntellare ulteriormente una rosa che può contare già su nomi importanti per tentare l’assalto alla categoria superiore. Di seguito le parole del giovane Giangregorio che in vista del suo nuovo tesseramento tra le fila della squadra di mister Corino, non nasconde un pizzico di emozione nel vestire la casacca giallo-rossa: Ciao Romeo e benvenuto nella famiglia dei ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Sanniti Soccer Sanniti 5 Soccer, Giangregorio si presenta: "Voglio lasciare il segno" anteprima24.it Al Pisa il primo torneo BeSports

Battuti in finale il Benevento; Cosenza terzo. Il saluto di Balata. La prima edizione del Trofeo BeSports va al Pisa. Il campionato virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con MKERS e ACM ...

Battuti in finale il Benevento; Cosenza terzo. Il saluto di Balata. La prima edizione del Trofeo BeSports va al Pisa. Il campionato virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con MKERS e ACM ...