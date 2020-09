San Lorenzello, l’annuncio del sindaco: “Un giovane del posto positivo al covid-19” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva direttamente dalla pagina social istituzionale del comune di San Lorenzello. Il sindaco Antimo Lavorgna annuncia un caso di covid tra i suoi concittadini. Si tratta di un giovane che avrebbe contratto il virus in un contesto di gruppo dopo aver avuto contatti con una giovane asintomatic non del posto. “Concittadini,un giovane di San Lorenzello è risultato positivo al covid-19 con tampone eseguito in data 31 agosto. In questo momento dobbiamo essere tutti scrupolosi nel rispetto delle regole di prevenzione in quanto il contagio è avvenuto in un contesto di gruppo attraverso dei contatti con una giovane ragazza positiva asintomatica non ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : San Lorenzello San Lorenzello, l'annuncio del sindaco: "Un giovane del posto positivo al covid-19" anteprima24.it Immagini dal Sannio: le Feste dell’Uva di Riccia e Solopaca

L’uva è certamente la regina del Sannio: segno di prosperità, di abbondanza, segno di un’arte agricola e contadina che mostra i suoi rigogliosi frutti nel periodo autunnale e che ci regala un nettare ...

Tutti Telese: strategie programmate e attuabili contro politica sciatta,fatta di tante spese e pochi benefici per la comunità

La squadra di Tutti Telese sta fornendo la propria visione del sistema Telese tesa a migliorare la qualità della vita dei propri concittadini. Per questo abbiamo fornito elementi concreti e realizzabi ...

L’uva è certamente la regina del Sannio: segno di prosperità, di abbondanza, segno di un’arte agricola e contadina che mostra i suoi rigogliosi frutti nel periodo autunnale e che ci regala un nettare ...La squadra di Tutti Telese sta fornendo la propria visione del sistema Telese tesa a migliorare la qualità della vita dei propri concittadini. Per questo abbiamo fornito elementi concreti e realizzabi ...