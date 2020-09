Salvini e la Lega vogliono denunciare il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Di martedì 1 settembre 2020) Matteo Salvini ha annunciato – con il suo classico stile, tra punti esclamativi e fotomontaggi – l’intenzione di denunciare il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il fulcro del discorso sono 353 persone a bordo della Sea Watch 4 che hanno domandato il permesso di sbarcare a Palermo in quanto porto sicuro. La Sea Watch 4 stessa ha comunicato l’intenzione sul profilo Twitter parlando di una «nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena». A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro per le 353 persone a bordo di #SeaWatch4. Ci stiamo dirigendo verso il porto di #Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di ... Leggi su giornalettismo

ladyonorato : Lo dice uno che ha predicato accoglienza a gogo e insultato Salvini e la Lega per anni. Ma nemmeno questo smuove… - borghi_claudio : @Silvestro52 La posizione ufficiale della Lega sull'obbligatorietà dei vaccini è questa - matteosalvinimi : #Salvini: Imprenditori chiedono #burocraziazero e #pacefiscale per tutto 2020. Domani sarò a Genova, dove su richie… - Noiconsalvini : #SALVINI VISITA CAIRO MONTENOTTE: BAGNO DI FOLLA PER LEADER DELLA LEGA - DeliaPagliuca : RT @LuceRosselli: Belli eh i nuovi camion ra munnezz a #Napoli #Lega #Salvini #BuongiornoATutti -