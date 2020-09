Sacerdote 54enne sbarcato a Bari ricoverato in gravi condizioni in Toscana: corona virus Si rintracciano gli altri passeggeri del traghetto che era partito dall'Albania (Di martedì 1 settembre 2020) È in gravi condizioni, ricoverato in un ospedale della Toscana, il prete che era arrivato in traghetto a Bari nei giorni scorsi. traghetto partito dall’Albania. Il prelato, allo sbarco, aveva già lamentato uno stato di malessere. Successivamente, giunto in Toscana, la situazione è peggiorata e il Sacerdote è risultato positivo al corona virus. Al lavoro, anche a Bari, i funzionari pubblici per rintracciare gli altri che erano a bordo del traghetto. L'articolo Sacerdote 54enne sbarcato a Bari ... Leggi su noinotizie

MediasetTgcom24 : Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania #coronavirus - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania #coronavirus - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania #coronavirus - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Sacerdote 54enne Sacerdote 54enne sbarcato a Bari ricoverato in gravi condizioni in Toscana: corona virus Noi Notizie Coronavirus, grave sacerdote fiorentino 54enne tornato da Albania

E' in gravi condizioni un sacerdote fiorentino di 54 anni, positivo al Covid-19, ricoverato in terapia intensiva a Prato. Il religioso era tornato da un viaggio in Albania dove aveva già manifestato i ...

L'addio ad Angela. I genitori: «Viviamo un incubo». Il pirata agli arresti domiciliari

Un lancio di palloncini bianchi verso il cielo azzurro, lacrime, abbracci e un applauso che ha coinvolto tutti i presenti in un commovente addio, hanno concluso i funerali di Angela, la 15enne di Arzi ...

E' in gravi condizioni un sacerdote fiorentino di 54 anni, positivo al Covid-19, ricoverato in terapia intensiva a Prato. Il religioso era tornato da un viaggio in Albania dove aveva già manifestato i ...Un lancio di palloncini bianchi verso il cielo azzurro, lacrime, abbracci e un applauso che ha coinvolto tutti i presenti in un commovente addio, hanno concluso i funerali di Angela, la 15enne di Arzi ...