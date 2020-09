Sabato in piazza negazionisti Covid: saremo tanti, e senza mascherina (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – La mascherine? Sono inutili. Il vaccino? È targato Bill Gates. negazionisti e estrema destra di nuovo in piazza Sabato prossimo a Roma. “Crescono le adesioni alla manifestazione del 5 settembre. saremo migliaia, migliaia di italiani decisi a battersi per le liberta’”, ha scritto alcuni giorni fa Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova annunciando la manifestazione di Sabato. Appuntamento in piazza Bocca della Verita’, per quella che e’ stata preannunciata alla Questura di Roma come una protesta di alcune mamme contro la ‘dittatura sanitaria’.” “Un vessillo dietro al quale hanno trovato posto diverse anime, da Forza Nuova ai No Vax, dai negazionisti del Covid tout court ... Leggi su romadailynews

