Sabato a Roma corteo di negazionisti: “Saremo senza mascherine, il vaccino è di Bill Gates” (Di martedì 1 settembre 2020) “Le mascherine? Sono inutili. Il vaccino? È targato Bill Gates“. negazionisti e estrema destra di nuovo in piazza Sabato prossimo a Roma. “Crescono le adesioni alla manifestazione del 5 settembre. Saremo migliaia, migliaia di italiani decisi a battersi per le libertà”, ha scritto alcuni giorni fa Giuliano Castellino, leader Romano di Forza Nuova annunciando la manifestazione di Sabato. Appuntamento in Piazza Bocca della Verità, per quella che è stata preannunciata alla Questura di Roma come una protesta di alcune mamme contro la ‘dittatura sanitaria’. Un vessillo dietro al quale hanno trovato posto diverse anime, da Forza Nuova ai No Vax, dai negazionisti ... Leggi su sportface

Devabole : RT @f_ronchetti: Sabato a Roma nuova epifania di #QAnon alimentata da Forza Nuova, #novax, Gilet Arancioni con l'adesione di un arcivesco… - marcosd81179157 : RT @Iperbole_: Sabato a Roma raduno dei negazionisti del Covid con Sgarbi, Povia, Forza Nuova, No-vax. Mancano solo Martufello e Peter Gri… - vipera66 : Mi raccomando!!! Sabato a Roma,non mancate!! Portate la vostra busta di piscio da gettare - sayaddhina : RT @ilruttosovrano: Sabato manifestazione di negazionisti a Roma con no vax, no mask, Povia Sgarbi, Fusaro, Barillari, Cunial, Forza Nuova… - Che22peace71 : RT @ilruttosovrano: Sabato manifestazione di negazionisti a Roma con no vax, no mask, Povia Sgarbi, Fusaro, Barillari, Cunial, Forza Nuova… -