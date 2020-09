Rosy Bindi: "Con il taglio dei parlamentari rischio di derive autoritarie" (Di martedì 1 settembre 2020) “Io temo che l’approvazione della riforma, soprattutto una vittoria con largo vantaggio del Sì, finisca per rendere ancora più irrilevante il Parlamento nell’equilibrio tra i vari poteri istituzionali e nel rapporto con la società. Vedo derive populiste e demagogiche che farebbero leva su questo risultato. Ho ragioni profonde per il No, legate al mio attaccamento alla Carta”. Questa la posizione di Rosy Bindi sul referendum per il taglio dei parlamentari.In un’intervista ad Avvenire, l’ex ministro alla Sanità ed ex presidente della commissione Antimafia precisa che la nostra democrazia rappresentativa e parlamentare ”è un modello che da anni sta attraversando una crisi in tutti i Paesi che hanno una Costituzione ispirata ai ... Leggi su huffingtonpost

Settembre è alle porte e si avvicina la fatidica data del “Sì o No”. Il 20 e 21 settembre l’Italia è chiamata alle urne per decidere di confermare, o meno, il testo di legge approvato in Parlamento lo ...

