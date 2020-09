Roma, voragine in zona Massimina: sgomberate tre famiglie (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – Voragine in via Antonio Banfi, in zona Massimina a Roma. La buca di 3 metri per 2 metri, profonda 5 metri, si è formata stamane all’alba all’interno del giardino di pertinenza dell’appartamento al civico 31. Per precauzione i Vigili del fuoco hanno interdetto l’intero edificio, costituito da 3 piani. Questo ha portato allo sgombero dei tre nuclei familiari risiedenti nella struttura, affidati al personale della polizia locale di Roma Capitale XII gruppo Monteverde per l’eventuale ricerca di soluzioni alloggiative provvisorie. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Roma, voragine in zona Massimina: sgomberate tre famiglie Roma, Tajani: “Il candidato sindaco ‘modello Bertolaso’ o un militare” A Roma arriva la rassegna ‘Dal tramonto all’Appia. Around jazz’ Scuola, Simeone: “La Regione Lazio chiarisca su protocolli anti-covid” Cityscoot lascia Roma: “In città lo sharing non va” Terremoto, avvertita scossa nella zona dei Castelli Romani Leggi su dire

