Roma, si apre la maxi voragine nel giardino condominiale: famiglie evacuate (FOTO) (Di martedì 1 settembre 2020) Nella giornata di oggi, 1 settembre 2020, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti in zona Massimina per una voragine apertasi all’interno di un giardino condominiale. Le famiglie che vivono nella struttura sono state fatte evacuare. voragine a Massimina L’intervento – una verifica statica – è stato eseguito in via Antonio Banfi n. 33. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno rilevato la presenza di una voragine di dimensione pari a circa 3,00 m x 2,00 m e profonda 5 m all’interno del giardino di pertinenza dell’appartamento civico n.31. Per precauzione è stato interdetto l’intero edificio, costituito da 3 piani. Questo ha portato allo sgombro dei nuclei familiari risiedenti nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta

