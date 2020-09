Roma, Salvini lancia l’offensiva. FdI: “Per il candidato a sindaco ci vorrà l’ok della Meloni” (Di martedì 1 settembre 2020) Nomi non se ne fanno, sebbene circolino diverse ipotesi più o meno fantasiose. Per il candidato a sindaco di Roma, però, i leader del centrodestra iniziano ad avanzare identikit, sebbene anche questo per ora vada letto più come possibilità che come indicazione. Certo è che l’argomento – rimandato a dopo le regionali e il referendum – comincia a farsi pressante, come dimostra l’accelerazione della Lega. La Capitale, infatti, si è svegliata tappezzata di manifesti col “faccione” di Matteo Salvini e slogan tematici come “Roma una città più sicura”; “Roma città dello sport”; “Roma una città più pulita”; ... Leggi su secoloditalia

