Roma, estate 1960 (Di martedì 1 settembre 2020) Le foto dell'unica e per ora irripetibile edizione Romana delle Olimpiadi estive, a cavallo fra due epoche Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Roma estate Roma, estate 1960 Il Post Roma, estate 1960

Le Olimpiadi estive del 1960, disputate a Roma dal 25 agosto all’11 settembre, furono l’evento con cui terminò simbolicamente il periodo del dopoguerra italiano e quello da cui partì il cosiddetto “mi ...

Referendum, Berlusconi: "Sto ancora riflettendo su voto"

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Sto ancora riflettendo sul mio voto, fermo restando la libertà assoluta di voto per i nostri militanti ed eletti''. Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico ...

