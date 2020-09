Roma e i varchi attivi Ztl, i commercianti protestano: ‘Lasciateci lavorare, siamo parte del Pil cittadino’ (Di martedì 1 settembre 2020) Cartelli bianchi con la scritta ‘#lasciatecilavorare’. Uno slogan tutto rivolto al Campidoglio e alla sindaca Virginia Raggi, ‘colpevole’ di aver riacceso ieri i varchi Ztl nel centro storico di Roma. Una decisione che ha portato negozianti e sindacati a riunirsi questa mattina all’angolo tra via Tomacelli e via di Ripetta per dire ‘no’ a questa decisione che, secondo molti, in tempi post covid rischia solo di aggravare una situazione gia’ pesante per i negozianti del centro storico. All’iniziativa hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato. Leggi anche: Roma, il grido di aiuto dei commercianti: domani flash mob di protesta contro la riattivazione della Ztl “La Raggi non ... Leggi su ilcorrieredellacitta

RobertoTerenzi1 : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… - Alessan19274511 : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… - CorriereCitta : Roma e i varchi attivi Ztl, i commercianti protestano: ‘Lasciateci lavorare, siamo parte del Pil cittadino’ - Affaritaliani : Torna la Ztl nel centro storico di Roma, varchi e telecamere attive. Le immagini - MariMario1 : RT @marioadinolfi: Bar, ristoratori, commercianti del centro storico di Roma sono già in estrema sofferenza (da marzo non c’è clientela, i… -