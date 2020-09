Roma, contratto top per Zaniolo: il retroscena sull'offerta da capogiro di Mourinho (Di martedì 1 settembre 2020) Nicolò Zaniolo è sempre più nel progetto della Roma . L'agente del giovane azzurro incontrerà Fienga tra un mese, al termine della sessione di mercato che si apre oggi. Le parti sono d'accordo per il ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - sportli26181512 : #Roma, contratto top per Zaniolo: il retroscena sull'offerta da capogiro di Mourinho: L’agente del giovane azzurro… - MicheleAloisi : Secondo il #CdS la Roma intavolare uno scambio di plusvalenze tra Veretout, Under e Riccardi e Milik e Maksimovic,… - SmorfiaDigitale : TMW - Mkhitaryan e la Roma, i dettagli dell'accordo: per l'armeno contratto bien... - SmorfiaDigitale : TMW - Mkhitaryan e la Roma, i dettagli dell'accordo: per l'armeno contratto bien... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contratto Roma, contratto top per Zaniolo: il retroscena sull'offerta da capogiro di Mourinho Corriere dello Sport Calciomercato Roma, maxi scambio per arrivare a Milik: tre per due

Milik oggetto del desiderio di questo mercato per la Roma, pronta a sacrificare Under, Veretout e il giovane Riccardi per arrivare al polacco e Maksimovic Milik viaggia nella carrozza in testa al tren ...

Totti: "Pirlo dovrà fare il fuoriclasse anche in panchina, e da subito"

L'ex capitano giallorosso: "E' una persona d'oro e la Juve difficilmente sbaglia. La Roma? E' naturale pensare che prima o poi ci ritroveremo" Quella degli ex campioni del mondo di calcio chiamati ad ...

Milik oggetto del desiderio di questo mercato per la Roma, pronta a sacrificare Under, Veretout e il giovane Riccardi per arrivare al polacco e Maksimovic Milik viaggia nella carrozza in testa al tren ...L'ex capitano giallorosso: "E' una persona d'oro e la Juve difficilmente sbaglia. La Roma? E' naturale pensare che prima o poi ci ritroveremo" Quella degli ex campioni del mondo di calcio chiamati ad ...