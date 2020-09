Rocco Casalino foto con José Carlos Alvarez, ritorno di fiamma: tra i due non è finita (Di martedì 1 settembre 2020) Rocco Casalino e José Carlos Alvarez non si sono lasciati, la love story non sarebbe affatto finita. Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi” i due sarebbero ancora innamorati: i paparazzi hanno pizzicato la coppia assieme, di recente, in atteggiamenti inequivocabili. Il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, ha sorpreso la coppia in Salento, meta turistica pugliese assai gettonata tra i vip. A tutto questo si aggiungono le recenti dichiarazioni di “Dagospia”: Rocco Casalino e il cubano Alvarez avrebbero viaggiato assieme sul turbolento volo Brindisi-Roma, in balia dal maltempo, atterrato alle 20.30 all’aeroporto di Fiumicino. Scesi dall’aereo la coppia si sarebbe scambiata baci ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'CASALINO SI CONFERMA UN TA-ROCCO: AVEVA GIURATO CHE CON IL FIDANZATO ERA TUTTO FINITO E INVECE...' - ricpuglisi : Mi confermate l'esistenza di una chat whatsapp in cui Rocco Casalino comunica con i giornalisti che seguono @GiuseppeConteIT? - ricpuglisi : Supponi di essere un giornalista e di ricevere informazioni su @GiuseppeConteIT da Rocco Casalino, suo responsabile… - gemmagaetani : Lu sòla, lu mariuolo, lu Muvimiento (5 stelle): ovviamente la chiusura tra Casalino e il compagno era finta e sono… - zannazyu : RT @LegaSalvini: DAGOSPIA: 'CASALINO SI CONFERMA UN TA-ROCCO: AVEVA GIURATO CHE CON IL FIDANZATO ERA TUTTO FINITO E INVECE...' https://t.co… -

