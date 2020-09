Ritorno a Scuola in Sicilia, Musumeci: Responsabili d’Istituto Possono Posticipare Riapertura (Di martedì 1 settembre 2020) Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” su Rete 4 parla di Ritorno a Scuola. “Le scuole in Sicilia apriranno il 14 di settembre, ma diamo la facoltà ai Responsabili di istituto, se non ci fossero le condizioni, di poter spostare l’apertura al 24 settembre” afferma Musumeci. Ufficialmente le date dell’anno scolastico 2020/21 della Regione Sicilia prevedono l’inizio il 14 settembre e la fine delle lezioni l’8 giugno. Leggi su youreduaction

HuffPostItalia : Crisanti sul ritorno a scuola: la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata a 37,1 - AlbertoBagnai : Il mio fastidio per l’uso del termine “educazione” al posto di “istruzione” era innanzitutto epidermico e istintivo… - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - GliocchidiBusch : Che strano che siete tutti con l’ansia per il ritorno a scuola e invece io non dovrò tornarci.. che nostalgia - idealo_it : ??Secondo round: partecipa al gioco a premi #idealoBackToSchool! ?? ?? Qui la nostra pagina #idealoBackToSchool ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Scuola I prof e il ritorno a scuola: «Ecco cosa dirò ai miei ragazzi il primo giorno in classe» Corriere della Sera I prof e il ritorno a scuola: «Ecco cosa dirò ai miei ragazzi il primo giorno in classe»

Ultimi preparativi prima della ripresa della scuola in Italia. Oggi partono i corsi di recupero (online o in presenza) e in ordine sparso nella maggior parte degli istituti. È anche il primo test di r ...

Scuola, i precari protestano: «Noi esclusi da test e tamponi gratuiti»

PORDENONE. Prima campanella, martedì 1 settembre, al liceo Leopardi-Majorana per 1.250 studenti e al Vendramini per 400: mercoledì 2 toccherà ai liceali al Grigoletti. Intanto, sulle misure di sicurez ...

Ultimi preparativi prima della ripresa della scuola in Italia. Oggi partono i corsi di recupero (online o in presenza) e in ordine sparso nella maggior parte degli istituti. È anche il primo test di r ...PORDENONE. Prima campanella, martedì 1 settembre, al liceo Leopardi-Majorana per 1.250 studenti e al Vendramini per 400: mercoledì 2 toccherà ai liceali al Grigoletti. Intanto, sulle misure di sicurez ...