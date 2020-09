Ritorno a Scuola, Crisanti: tra gli Studenti Potrebbero Essere Positivi il 2-3% (Di martedì 1 settembre 2020) Ospite al programma “In Onda” su La7, il professore Andrea Crisanti parla di Ritorno a Scuola e di contagi. Crisanti afferma che è necessario far ritornare i bambini e i ragazzi a Scuola, poi aggiunge: “Tra gli Studenti Potrebbero Essere Positivi il 2-3%, è un numero importante. Ognuno poi genererebbe la necessità di fare tamponi a 2-300 persone“. “La dinamica dell’epidemia mostra in Italia una tendenza in aumento. Scuola, attività produttive e contagi di Ritorno contribuiranno all’aumento dei casi. La cosa più importante è individuare i focolai e bloccarli sul nascere” ... Leggi su youreduaction

HuffPostItalia : Crisanti sul ritorno a scuola: la temperatura sui ragazzi va presa a scuola, non a casa, e andrebbe abbassata a 37,1 - AlbertoBagnai : Il mio fastidio per l’uso del termine “educazione” al posto di “istruzione” era innanzitutto epidermico e istintivo… - Mov5Stelle : La consegna dei primi nuovi banchi e sedie ai comuni di Codogno, Alzano Lombardo e Nembro è un segnale importantiss… - Livia_DiGioia : RT @matteogalass: La ministra deve pensare in modo RAZIONALE. Il ritorno a scuola con questo aumento dei contagi è impossibile - AdrianaSpappa : RT @LalaHu9: Domani 1 settembre a Wuhan il ritorno a scuola per quasi 1,4 milioni di studenti. 2.842 istituti coinvolti tra asili, scuole e… -