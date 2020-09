Ristorante crolla durante una festa di compleanno, ci sono decine di morti sotto le macerie: il video (Di martedì 1 settembre 2020) Il video alla fine dell'articolo. Quella che doveva essere una festa si è trasformata in una vera e propria tragedia in Cina, dove è crollata per cause che sono ancora in via di accertamento la sala di ricevimento del Ristorante Juxian nel villaggio di Chenzhuang nella contea di Xiangfen, provincia dello Shanxi. Il bilancio è drammatico: almeno 29 persone sono morte schiacciate, molte delle quali erano invitate al party di compleanno di un uomo di 80 anni che si stava svolgendo nel locale. L'incidente si è verificato sabato scorso intorno alle 9:40 ora locale. Tra le vittime, 21 sono donne. Anche un bambino di 5 anni, che era lì con la nonna, è deceduto dopo che la sala, con una superficie di ... Leggi su howtodofor

