Riparte il Concorso Intercultura, il Bando per Fare un Anno Scolastico all’Estero. Scadenza 10 Novembre (Di martedì 1 settembre 2020) E’ possibile iscriversi fino al 10 Novembre sul sito www.Intercultura.it. I posti a disposizione sono in 60 Paesi di tutto il mondo; confermate le borse di studio. Nonostante il Covid, 160 studenti sono partiti in questi giorni e stAnno per iniziare l’Anno Scolastico 2020-21 all’estero. Sono aperte da oggi sul sito www.Intercultura.it le iscrizioni al nuovo Bando di Concorso per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nell’Anno Scolastico 2021-22. I programmi dell’Associazione senza fini di lucro che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs sono rivolti ... Leggi su youreduaction

Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico ... Ricominciano le sfide tra gli albergatori d’Italia guidate da Bruno Barbieri, che riparte con i nuovi, inediti ...

Guess My Age - Indovina l'età, Enrico Papi più in forma che mai (in attesa di Name that tune)

Enrico Papi riapre le porte dello studio del suo game show, giunto alla quarta edizione: diretta e recensione del 31 agosto 2020 Riparte Guess My Age, il game show di TV8 condotto da Enrico Papi, giun ...

