Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: AMC cancella NOS4A2 (Di martedì 1 settembre 2020) Rinnovi e cancellazioni Serie tv. Tutte le Serie tv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e cancellazioni Serie tv a partire da giugno 2016 – Rinnovi e cancellazioni Serie TV. Quando nessuna decisione è stata presa la Serie resta tra i Rinnovi fino a comunicazione definitiva. Rinnovi e cancellazioni Serie TV: ultimo aggiornamento 1 settembre AMC cancella NOS4A2 dopo due stagioni. Netflix chiude le comedy multi-camera The Big Show Show e Ashely Garcia: ... Leggi su dituttounpop

NAPOLI – Il Napoli Bike Festival torna a settembre. Dopo la cancellazione di tutti gli eventi nella scorsa primavera a causa del lockdown, il NBF si rinnova con una nuova formula estesa e rispettosa d ...Continuano le cancellazioni a Netflix, ormai più numerose dei rinnovi. Il servizio di video in streaming ha deciso che non darà un seguito alle comedy familiari Lo show di Big Show e Ashley Garcia: An ...